(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISU19.28 Passa in semifinale anche l’australiano Matthew Richardson, che regola il britannico Jack Carlin. 19.26 2-0 netto per l’olandese Lavreysen, che sarà dunque presente alle semifinali di domani. 19.24 Ora si ricomincia con lo sprint maschile, è il momento della seconda manche. Si parte con Lavreysen e Turnbull, il primo è avanti 1-0. 19.23 Ethan Hayter guadagna dunque la testa della classifica, salendo a 110 punti, avanti al neozelandese Aaron Gate a 106 e al giapponese Imamura a 100. Eliaè appaiato a Benjamin Thomas a quota 96, si gioca il! 19.21 Vince Benjamin Thomas, che batte Hayter allo sprint! Esulta il velodromo francese! 19.21 Terzo il canadese Dylan Bibic, che molla. Sfida ...

OA Sport

...30: Mondiali su Pista 2022 4a giornata (freplica) ore 02:30 Pallavolo Femminile: ...alla diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...In apertura di giornata Miriam Vece tenterà l'assalto alla finale del Time Trial 500 metri, gara in cui ha anche conquistato una medaglia europea. A seguire torna in pista Matteo Bianchi dopo l'... LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2022 in DIRETTA: Viviani quarto nell'eliminazione dell'omnium, ancora in corsa per il podio 15.41: Altra volata serratissima che premia il britannico Carlin ai danni del polacco Sarnecki. Ora Vigier (Fra)-Turnbull (Gbr) 15.38: Volata all’ultimo centimetro che premia il francese Helal, che ...MONDIALI PISTA PARIGI - Penultimo giorno dei Mondiali di Parigi. Ha fatto il suo debutto Elia Viviani, impegnato nell'Omnium, ma oggi è anche il giorno ...