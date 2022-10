Ignazio Benito Maria e l’ossessione del conduttore tv con uso di bigiotteria

Leggi su linkiesta

(Di sabato 15 ottobre 2022) In uno degli incipit più famosi della storia della letteratura, Vladimir Nabokov fa soffermare il suo protagonista sulla pronuncia delle sillabe che compongono il nome della sua ossessione sessuale, Lolita: le prime due con la lingua che batte sul palato, e la terza sui denti. È con la stessa voluttà, ma purtroppo con nessuna lingua che batta dove la B duole, che Corrado Formigli pronuncia, le tre sillabe che compongono il terzo (forse) nome del presidente del Senato. Sette volte, in apertura di puntata. Fa un monologhetto che dovrebbe dirci quanto impresentabile sia La Russa, e in realtà ci dice: che in gioventù un Formigli nel ruolo di protoGabibbo andò a rompere i coglioni a La Russa che giustamente lo liquidò (temo che Formigli sia convinto che, da quel filmato, a non uscire bene sia La Russa); che il fratello di La Russa (di cui ignoriamo secondo e terzo ...