Fornito nel finale stende il Messina e lancia in orbita la Gelbison

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un gol a quattro minuti dal termine che vale la quarta vittoria consecutiva e il quarto posto in classifica. Continua a volare ladi De Sanzo che espugna anche, trovando la rete decisiva con. Gara non spettacolare e giocata a ritmi molto compassati da entrambe le formazioni. Nella prima frazione sono i campani ad andare al tiro con Bonalumi che impensierisce Daga. La risposta dei giallorossi arriva con l’azione personale di Catania che sfiora il palo con un destro secco. Tanti i tentativi dalla distanza, ci provano senza fortuna Faella e. Nelpunizione insidiosa di De Sena vicina all’incrocio. Nella ripresa inizia una gara a scacchi tra il tecnico di casa e il trainer ospite. Konate ci prova ma trova l’esterno ...

RaiNews

In aggiunta al sistema appenaall'Ucraina, ne dovrebbero essere spediti altri tre il ... Lo stesso esercito tedesco otterrà questo sistema di difesa avanzatissimo solo2025. Gli Stati Uniti ...A decidere il matchfinale una rete dell'ex Giuseppe. De Sanzo propone il 3 - 5 - 2 e la squadra parte subito con una azione di Faella, con il portire Daga che para. La risposta dei ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 234 - Ambasciata cinese a Kiev: cittadini lascino l'Ucraina - Ambasciata cinese a Kiev: cittadini lascino l'Ucraina La Gelbison viaggia spedita e con De Sanzo al timone fa poker di vittorie consecutive. I rossoblù cilentani centrano il successo sul campo del Messina. A decidere il match nel ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. (ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 OTT - Quarantaquattro ...