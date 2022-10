Crisi Juventus | torna a parlare Andrea Agnelli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa subita dalla sua, si è presentato ai microfoni. Il presidente bianconero ha espresso il suo pensiero circa lache sta attraversando la squadra, facendo intuire fin da subito da che parte sta. Le frasi da lui rilasciate vanno in difesa di Massimiliano Allegri e parla di una responsabilità di tutto il gruppo, ritendendo impossibile che ci sia un solo capo espiatorio. Inoltre, il presidente del club non ha solamente escluso l’esonero immediato ma, addirittura, anche un possibile cambio di scenario durante la pausa per i Mondiali qualora i risultati dovessero rimanere tali. La situazione, ovviamente, è molto complessa e potrebbe portare a dei drastici ripensamenti nonostante queste dichiarazioni. Tutto è ancora da vedere, l’unica cosa certa è che fino ...

Tuttosport

Torino -è il derby della Mole che vede i granata ospitare i bianconeri in forte: guarda la partita in diretta ...Anche sul rapporto con la squadra, in un momento dicome questo, il livornese dovrà lavorare ...si è parlato anche della società e delle scelte che hanno impattato negli ultimi anni di. ... Tudor sulla crisi Juve: “Sta sembrando la fine del mondo…” La Juventus Women sarà impegnata contro la Sampdoria per la sesta giornata di Serie A: ecco le convocate di Montemurro ...Fabio Ravezzani è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Con Ravezzani, direttore di Mediapason, abbiamo parlato della partita di questa sera fra Torino e Juventus. Un ...