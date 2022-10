Contro i crimini informatici Protocollo d’intesa UniBa-Polizia Postale

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Servizioe delle Comunicazioni hanno sottoscritto unper la prevenzione e il contrasto dei, in particolare della pedopornografia. LA FIRMA La cerimonia si è svolta nella Sala Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari. Erano presenti: il professor Stefano Bronzini, rettore dell’Università di Bari; il prefetto Daniela Stradiotto, direttore centrale per laStradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali delladi Stato; Antonio Borrelli, dirigente generale di Pubblica sicurezza; Ivano Gabrielli, direttore del Servizioe delle comunicazioni; Fulvio ...

