Cessione Sampdoria | Romei | «Ecco cosa faccio dovesse andare in porto»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Antonio, vicepresidente della, ha parlato a Il Secolo XIX riguardo alladei blucerchiati Antonio, vicepresidente della, ha parlato a Il Secolo XIX riguardo alladei blucerchiati. Le sue dichiarazioni:– «Il CdA non svolge nessun ruolo in nessuna trattativa, nemmeno in questa. Deve essere tenuto sempre bene a mente. Aggiungo che se laviene ceduta, salgo a piedi alla Madonna della Guardia. Per la seconda volta… l’ho già fatto lo scorso maggio dopo la salvezza». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)- "Anche noi, e parlo a nome del CdA, ripetiamo sempre ...... la parte più popolare del tifo genoano protestò per strada contro la, che però a quelle ... una domenica, il Torino vinse 4 - 2 contro la. La sera alcuni compagni si riunirono come ...Francesco Flachi a Romanews24.net ha fatto il punto della situazione in vista del match tra i giallorossi e la Sampdoria: le sue parole ...Troppe parole intorno alla cessione della Sampdoria. A dire la sua questa volta è l'avvocato Romei: le trattative non si portano in ...