Auxerre vs Nizza – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’inizia la sua vita dopo Jean-Marc Furlan quando ospita unin crisi allo Stade de l’Abbe-Deschamps nella gara di domenica 16 ottobre pomeriggio in Ligue 1. I padroni di casa sono stati sconfitti per 2-1 dal Clermont lo scorso fine settimana, mentre Les Aiglons hanno perso per mano del. I padroni di casa sono stati sconfitti per 2-1 dal Clermont lo scorso fine settimana, mentre Les Aiglons hanno perso con lo stesso punteggio contro lo Slovacko in Europa Conference League. Il calcio di inizio divsè prevista alle 15 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreL’ex allenatore dell’, Furlan, non avrebbe mai lasciato il suo posto senza fare una ...