AstroSamantha rientrata sulla Terra dopo quasi sei mesi nello spazio

(Di sabato 15 ottobre 2022) Samantha Cristoforetti, appenadalla missione spaziale che l’ha tenuta impegnata persei, tornera’ domani stesso in Germania. Lo annuncia l’agenzia spaziale europea Esa in un comunicato stampa. “Samantha e gli altri membri dell’equipaggio, noto come Crew-4, sono tornati a bordo del veicolo spaziale Crew Dragon Freedom, che si e’ sganciato autonomamente dalla Stazione il 14 ottobre 2022 alle 18:05 CEST – si legge nella nota Esa –aver completato una serie di burns da deorbita, Freedom e’ entrata nell’atmosfera terrestre e, il 14 ottobre 2022 alle 22:55 CEST, ha dispiegato i suoi paracadute per un ammaraggio morbido al largo delle coste della Florida”. “I membri della Crew-4 sono partiti alla volta della Stazione Spaziale il 27 aprile 2022 e vi hanno ...