Andrea Nicole Conte parla di Elenoire Ferruzzi al Gf Vip 7 | “Per l’argomento ‘transizione’ lei è un’arma a doppio taglio perché…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 ottobre 2022)dopo la fine della storia d’amore con Ciprian Aftim conosciuto durante il suo trono a Uomini e Donne sta provando a rialzarsi con la stessa forza e lo stesso coraggio con cui ha affrontato il suo percorso. Nel rispondere ad alcune domande su Instagram, l’ex tronista ha raccontato come si sente ora e cosa sta facendo per riprendere in mano la sua vita: Dire di star bene al momento equivarrebbe a dire una bugia. Diciamo che sono su una costante altalena emotiva. Come tanti (forse tutti), ho momenti di stabilità alternati ad altri in cui sento mancare la terra sotto ai piedi. Mi vengono mille pensieri, paure, preoccupazioni, ma cerco di controllarle e ci lavoro su come è giusto che sia. Mi rifugio tra le braccia delle amicizie e della mia famiglia....