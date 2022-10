(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Una donna in uniforme. Forse non la conosci personalmente, ma non riesci a distogliere lo sguardo da lei. Perché dietro questa divisa c'è la scelta più importante della vita. Forse indossa l'uniforme ...

Agenzia ANSA

ha ricordato che "più di 41mila donne sono attualmente nell'esercito, di cui oltre 8mila ufficiali. Altri 18.000 sono quelli che lavorano nel sistema dell'esercito per mantenerlo in funzione:......web all'inizio di settembre una controversa lettera aperta alla first lady ucraina Olena. ... 7.15 " In Serbia arrivati finora 40russi dall'inizio della guerra. Attesi altri 4.000 per le ... Zelenska, le 41 mila donne al fronte 'vere combattenti' - Europa "Una donna in uniforme. Forse non la conosci personalmente, ma non riesci a distogliere lo sguardo da lei. Perché dietro questa divisa c'è la scelta più importante della vita. Forse indossa l'uniforme ...