Sconcerti | Kvaratskhelia non è Leao | non lo diventerà

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ieri, sul Corriere della Sera, lo aveva definito “la parte migliore del nostro calcio”. Oggi Mariotorna a parlare del Napoli, sullo stesso quotidiano. Il Napoli, scrive, “è vicino alla perfezione“. Quasi si stupisce del fatto che il club di De Laurentiis, pur avendo stravolto una squadra intera in un mese di mercato, è prima in campionato e anche in Champions. Sottolinea (anche qui con un certo stupore) che il Napoli, pur non avendo “una sua struttura. Niente stadio, centro sportivo in affitto, perfino sede sociale in affitto”, “sta lì da quindici anni e ogni anno spaventa”. Ma poi inizia a discutere di. Il georgiano del Napoli non è, scrive, né mai lo. Almeno aggiunge che, a differenza dell’attaccante del Milan,è più dentro le partite giocate ...

