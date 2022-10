Rosaline | la recensione | la storia di Romeo e Giulietta vista dall’ex

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladi, la commedia romantica moderna che non riesce a riscrivere adeguatamente ladi, dal 14 ottobre su Star di Disney+. Ladiè sicuramente lad'amore più famosa delladella letteratura... nonché la più tragica. Eppure è divenuta simbolo della passione per antonomasia e di cosa non si farebbe in nome di quel sentimento così difficile da spiegare a parole. A tentare di rinnovare e rinverdire il classico di William Shakespeare ci hanno provato tanti registi, italiani e stranieri, ultima della lista è Karen Maine. Ispirandosi al romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle, la regista incentra la pellicola e quindi il nuovo punto di ...

La nostradi, disponibile dal 14 ottobre su Disney+ In un anno in cui su Disney+ in Italia (e negli Stati Uniti su Hulu) sono arrivate perle 'nascoste' come Not Okay , The Princess e The ...è sveglia, romantica e sogna in grande: vorrebbe fare la cartografa, un mestiere maschile a cui le ridono in faccia. L' approccio moderno adottato dal film Disney+ è evidente nel linguaggio ...Versione di Romeo e Giulietta narrata dal punto di vista della cugina, Rosaline parte con una certa sagacia che poi viene meno ...Rosaline su Disney+ rilegge la celebre tragedia di Shakespeare Romeo e Giulietta dal punto di vista della ex fidanzata di lui: la recensione.