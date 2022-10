Putin | «Con le truppe Nato in Ucraina catastrofe mondiale Biden? Non vedo la necessità di incontrarlo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel corso del vertice euroasiatico ad Astana, capitale del Kazakistan, Vladimirè tora parlare di un possibile faccia a faccia con il presidente americano Joea margine del prossimo G20 in Indonesia. Parlando con i giornalisti, il leader russo ha detto di non vedere «la» di un incontro. L’ipotesi di un colloquio tra i due presidenti era stata confermata nei giorni scorsi anche dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che aveva detto: «Valuteremo un’eventuale proposta di incontro». Oggiha chiarito che «la Russia parteciperà al prossimo summit del G20», ma che «non c’è ancora nessuna decisione» se sarà lui a partecipare o un altro membro del governo. «La mobilitazione sarà completata tra due settimane» Dal vertice in Kazakistan, dove ieri, 13 ottobre, ...