MotoGP | Alexis Espargaró | “Devo vincere qui se voglio lottare per il titolo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tutti si stanno focalizzando sulla sfida per il Mondiale tra Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati), ma in pochi ricordano che in lizza c’è ancora Aleix. Il centauro della Aprilia è ancora matematicamente in lizza per ilgrazie al suo terzo posto assoluto con 199 punti, a -20 dal leader della classe. La prima giornata del Gran Premio d’Australia è stata per lui discretamente proficua: settimo tempo nella combinata, a 357 millesimi dal miglior crono di Johann Zarco (Ducati), a pochissima distanza da Quartararo e avanti a Bagnaia. In mezzo, anche un rischio di caduta non per una moto imbizzarrita, ma per un canguro che ha attraversato la pista mentre passava. “Non credo sia andata male – affermaal termine della sessione, con le sue parole riprese da Motorsport.com – Penso di poter tornare ...