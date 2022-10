Medico molestava pazienti | stop visite a donne per 1 anno

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – Avrebbe abusato di alcune sue: per questo motivo un cardiologo è stato inibito dall’effettuare la propria professione conper i prossimi dodici mesi. È il senso del provvedimento che gli agenti del commissariato di polizia di Pompei (Napoli), su delega della Procura di Torre Annunziata, heseguito. L’ordinanza, applicativa della misura interdittiva della professione medica è stata emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un cardiologo della locale Asl. L’uomo è accusato di violenza sessuale continuata: per lui è scattato il divieto di esercitare la professione medica per la durata di unnei confronti didi sesso femminile. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata da ...

...delle vittime - preoccupate per la visita medica in atto e fiduciose nella professionalità del sanitario - non si fossero nemmeno rese conto delle palpazioni e dei toccamenti impropri del, il ...Ilè stato arrestato lo scorso giugno con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di sei vittime, nell'indagine coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Molestava le pazienti in ambulatorio, indagato un cardiologo di Pompei Lo specialista dell’Asl accusato di violenza sessuale. La Procura: considerava le pazienti come una sua riserva di caccia. Le indagini hanno accertato almeno sette episodi e sono state condotte dalla ...Il medico è indagato per violenza sessuale continuata. Almeno sette gli abusi commessi all'interno di una struttura dell'Asl ...