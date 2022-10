“L’uomo di Piazza Grande” | in libreria il libro di Paolo Maiorino

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

È la prima volta, dopo il movimento democratico di... Non vogliamo'isolamento, vogliamo la libertà. Non vogliamo bugie, ... Una immagine circolata su internet mostra unportato via dalla ...È la prima volta, dopo il movimento democratico di... Non vogliamo'isolamento, vogliamo la libertà. Non vogliamo bugie, ... Una immagine circolata su internet mostra unportato via dalla ... Lucio Dalla, "L'uomo di Piazza Grande" : il libro sui dischi e il mondo di Lucio, raccontato