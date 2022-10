Londra | zuppa contro ' I girasoli' di Van Gogh Il raid degli ecologisti in un

Due militanti del movimento ambientalista Just Stop Oil oggi sono entrate in azione nella National Gallery dirovinando il celebre ......Due attivisti ambientali del movimento Just Stop Oil hanno lanciato questa mattina barattoli didi pomodoro sul capolavoro di Van Gogh , Girasoli , in mostra alla National Gallery di. ...Militanti ecologisti impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio 'Just Stop Oil' hanno lanciato un liquido , una zuppa commestibile secondo le prime ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...