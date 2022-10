La Consulta | no all’Imu sulla seconda casa se è la residenza di uno dei coniugi

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La Corte Costituzionale ha deciso che non è giusto penalizzare le coppie legalmente sposate rispetto alle altre limitando le molteplici esenzioni Imu sulle prime case di cui gode invece chi non ha legami di fronte alla legge. Quindi niente Imuse è ladi uno dei. Laha messo nel mirino nella sua sentenza il decreto legge n. 201/2001, che introduce il concetto di nucleo familiare. E sancisce che una coppia sposata deve fissare la dimora abituale e su quella non pagherà l’Imu. Sugli altri immobili, anche se occupati abitualmente, non scatta l’esenzione. Una coppia non sposata, invece, non costituendo nucleo familiare, non deve indicare un’unica dimora abituale. E quindi finisce per godere di una doppia esenzione Imu. La ...