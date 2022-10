Inter sfiora impresa a Barcellona | Juve ancora k o

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 14 ottobre 2022). La squadra di Simone Inzaghi rimonta la squadra di Xavi. Va due volte in vantaggio. Ma si fa recuperare dai blaugrana (3-3). Lainvece perde clamorosamente 2-0, in Israele, contro il Maccabi Haifa. Viene sconfitto anche il Milan in casa dal Chelsea 0-2. Sempre in Champions: vince e si qualifica il Napoli, grazie al 4-2 inflitto all’Ajax. In Europa League doppio pari per le due squadre capitoline: Roma 1-1 a Siviglia contro un rimaneggiato Betis, Lazio 2-2 in casa contro lo Sturm Graz. Dilaga invece la Fiorentina in Conference League: 4-1 contro l’Heart of Midlothian.al: 3-3 contro al Camp Nou contro il Barça...