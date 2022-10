Il castello delle cerimonie su Real Time | il matrimonio di Carmela e Gianluca

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La settima puntata della sesta stagione de Ilè andata in onda venerdì 14 ottobre 2022 in seconda serata su(canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata aldi. I due protagonisti sono partenopei di Scampia, e vogliono coronare il desiderio di sposarsi che nutrono da almeno due anni, ovvero da quando lui le aveva annunciato che l’avrebbe sposata esattamente in questa data. Desiderano une in cui non devono mancare i frutti di mare, e in particolare le ostriche. Il– Dove vederlo Qui trovate l’indicepuntate e dove rivedere tutti gli episodi de ...