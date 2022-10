Golden Boy 2022 | quattro azzurri tra i migliori 20

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si avvicina l’appuntamento per l’assegnazione del premio EuropeanBoy, riservato alle giovani promesse del calcio continentale. Tuttosport, che organizza la rassegna, ha infatti svelato quali sono i 20 nomi che si contendono il premio finale; tra questi figuranoitaliani (Gnonto, Scalvini, Miretti e Udogie) a cui si può in un certo senso aggiungere anche Zalewski, polacco ma cresciuto nel nostro Paese. L’altra nazione più rappresentata è la Spagna, conesponenti, mentre il campionato più presente è la Bundesliga con sei giocatori; tra i club, invece, spicca il Barcellona, con tre nominati tra i giocatori in rosa più uno in prestito (Nico al Valencia). Questa la lista completa: Karim-David Adeyemi (Borussia Dortmund), Antonio Silva (Benfica), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo ...

, i 20 rimasti in gara: vota il sondaggio Vota il sondaggio del giorno 0 voti Best Absolute eWeb In occasione del gala di premiazione a Torino, unitamente al" Best ...Raspadori, ilche fa sognare il Napoli . Numeri e prestazioni raccontano di un attaccante totale, che è un 9 e un 10 insieme, unche fa sognare il Napoli e i suoi tifosi, ma che ...La lista finale dei 20 calciatori che si contenderanno il Golden Boy 2022 è pronta. Il prestigioso premio internazionale di Tuttosport riservato al miglior Under 21 tesserato per un club europeo, e gi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...