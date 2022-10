GF VIP | Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese insieme? Lei | ‘Lo ammetto | mi piaci’ La reazione di Edoardo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) C’è Cupido che pare abbia scagliato un paio di colpi andati a segno nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio,ha dichiarato apertamente il suo interesse per, un interesse abbastanza chiaro che non ha mancato di far presente al diretto interessato. In realtà, durante le ultime settimane, la gieffina si è avvicinata sempre di più aDonnamaria, nonostante non fosse il suo tipo. Le cose sono andate avanti senza troppo entusiasmo e per questo l’ex di Francesco Chiofalo sembra aver cambiato il suo target.innamorata di? SuDonnamaria,è stata sempre abbastanza chiara e incontrovertibile: lui non è il ...