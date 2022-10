Atp Firenze 2022 | Musetti vola in semifinale | “Ho giocato veramente bene | sempre propositivo”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Anche oggi sono entrato moltoin campo, ho iniziato subito col piede giusto, sono statoaggressivo col dritto, con molti vincenti e restando molto solido. Poi lui è salito parecchio di livello, con lo scambio e il servizio ha messo prime e si è tolto delle castagne dal fuoco, ho dovuto salire ancora di più per far sì di ottenere la vittoria e sono molto contento”. Lo ha detto Lorenzodopo la vittoria in due set contro McDonald al torneo Atp di, che gli spalanca la strada verso le semifinali di domani: “Ho avuto un attimo dove avevo leggermente fretta e volevo uscire dallo scambio, mi sono preso tempo per ragionare su cosa focalizzarmi. Tante volte oggi credo di avercol dritto, ...

L'ultimo semifinalista italiano nell'diera stato Paolo Canè nel 1994. Una vittoria che lancia virtualmente il carrarino per la prima volta in carriera tra i primi 25 del ranking . ...IL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO DELL'250 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Continua l’ATP di Firenze con i secondi quarti di finale. Dopo Ymer, il secondo a raggiungere la semifinale è Jeffrey John Wolf che sorprende in rimonta Alexander Bublik chiudendo il match in tre set ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...