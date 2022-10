Una scuola cade a pezzi | l’altra è di fronte a una discarica | ma nessuna può spostarsi in un edificio a norma e vuoto Il caso ad Agrigento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La protesta degli studenti della“Politi” diaccende i riflettori sulla scarsa sicurezza delle scuole e sulla mancanza, nella Città dei templi, di strutture idonee ad accogliere alunni e professori. Tutto parte dalla caduta di alcuni calcinacci che hanno reso inagibili sei classi, costringendo la dirigente scolastica a interdire anche corridoi e palestra: il tutto ricavato da magazzini in affitto da privati per trentamila euro all’anno, senza alcuna manutenzione che possa garantire la sicurezza di chi frequenta l’istituto. “Ci rifiutiamo di farein questo” hanno gridato per giorni gli alunni, scesi in piazza a centinaia dopo la chiusura. Per loro il commissario dell’ex provincia – oggi consorzio dei Comuni – ha trovato una soluzione temporanea: spostarli in un’altra ...