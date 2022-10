Twitter potrebbe rivedere la policy sui ban Ma non su Trump 

Leggi su agi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI -sta rivedendo le suesul ban, l'esclusione permanente dalla piattaforma. A riportare la notizia il Financial Times. Secondo il quotidiano la piattaforma di microblogging sta valutando se ci sono altri strumenti di moderazione dei contenuti chero sostituire la sua pena più severa per la violazione di determinate regole. Un ripensamento in linea con la visione di Elon Musk, indipendentemente dal fatto che il capo di Tesla diventi o meno il suo proprietario. Se da una parte è improbabile un ritorno sulla piattaforma per Donald Trump, perché non sarebbe in esame la rimozione dei divieti per violazione della suacontro l'incitamento alla violenza, dall'altra sono sotto esame quelle aree in cui si ritiene chepossa essere stato troppo pesante nel bannare gli utenti ...