Tragedia alle porte della città | il corpo del 19enne suicida recuperato dai vigili del fuoco

Today.it

ZIANO DI FIEMME .in montagna, sopra Ziano di Fiemme, poco dopo le 12.30 di oggi, 13 ottobre: ha perso la ... L'allarme è scattato12.40 e sul posto è intervenuto l'elicottero con il ......della diciannovesima legislatura ricucendo la trama della sua storia personale e della... Mi uniscoparole puntuali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'La pace è urgente e ... Doppia tragedia sulle strade: muoiono due ragazze La tragedia questa mattina nel quartiere di San Giuliano. L'uomo si è alzato per andare in bagno e si è sentito male. Inutili i soccorsi ...Questa mattina, 13 ottobre, un uomo di 60 anni è morto in un cantiere edile ad Andora, in provincia di Savona.