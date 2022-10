Terremoto a Catanzaro | oggi scuole chiuse Magnitudo 4 4 | paura e gente in strada

La decisione del sindaco dopo il sisma davanti alla costa diLido. Non si registrano al momento danni a persone o ..., le reazioni Sono diverse le segnalazioni giunte attraverso i social. Ilè stato avvertito in modo distinto in tutta la costa Ionica Catanzarese. 'molto ...Forte terremoto di magnitudo 4.4 davanti alla costa di Catanzaro, chiamate dei cittadini anche alle sale operative di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella notte di oggi, alle ore 00:44, davanti alla costa di Catanzaro, in Calabria ...