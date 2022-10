Schumacher | incidente grave per il nipote | le condizioni

(Di giovedì 13 ottobre 2022) David, figlio di Ralf edell'ex campione di Formula 1 Michael, si è rotto una vertebra lombare durante il suo debutto in Dtm (Deutsche Tourenwagen Masters, serie automobilistica per ...

DTM, bruttoper Davidin Germania Durante la gara DTM all'Hockenheimring di sabato scorso, Davidè stato protagonista, suo malgrado, di un bruttoin cui sono ...IMPATTO MULTIPLO Il weekend finale del DTM 2022 è stato segnato da un terribileche ha coinvolto numerose vetture nella staccata sotto alla tribuna Mercedes, sul circuito ...e David...Il ventenne David, debuttante in Dtm, ha avuto un incidente a Hockenheim. Il padre Ralf: "Lo abbiamo portato in ospedale a Salisburgo" ...David Schumacher, nipote della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher, si è fratturato la spina dorsale in un incidente horror in Germania. David Schumacher ha subito le ferite dopo ...