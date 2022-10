Opere d’arte su carta bruciate per sostituirle in formato Nft | l’ultima idea di Hirst

" Molte persone pensano che stia bruciando milioni di dollari dima non lo sto completando, sto completando la trasformazione di questefisiche in nft bruciando le versioni fisiche ...Esposizione dia cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps - Via Fenuzzi - Tutto il giorno Vicolo Conce " una strada'Artisti. Esposizione dia cura del Gruppo ...