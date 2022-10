Omicidio Voghera | ex assessore Lega accusato di eccesso colposo legittima difesa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Al termine delle indagini della procura di Pavia sulla morte di Youns El Bassettaoui – il 39enne marocchino che il 20 luglio 2021 morì in piazza a, a causa di un colpo di pistola sparato dall’alloraalla sicurezza, Massimo Adriatici – l’ex esponente della giunta comunale è statodidi. Lo fa sapere l’avvocato di Adriatici, Gabriele Pipiceli, a cui ieri è stato notificato l’atto di chiusura delle indagini. L’exleghista Adriatici avrebbe sparato – si legge nell’atto di chiusura indagini – “dopo essere stato aggredito da El Bassettaoui con una violenta manata al volto che ne determinava l’improvvisa caduta a terra e la perdita degli occhiali che inforcava, costretto ...

