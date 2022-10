Nuovo Parlamento | il messaggio tra le righe della Segre A chi ha parlato davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sono iniziate questa mattina le prime sedute alla Camera e al SenatoXIX legislatura. È la prima dopo il taglio dei parlamentari: sugli scranni di Montecitorio siedono 400 deputati invece di 630, e invece dei 321 che primariforma costituzionale componevano l'AssembleaCamera Alta delitaliano ce ne saranno 206. Poco piùmetà dei parlamentari arrivano per la prima volta a Montecitorio e a Palazzo Madama, dove la prima seduta è stata presieduta, poiché senatrice anziana, da Liliana, che ha subito lanciato unalla nuova maggioranza: “Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione fossero state, invece, impiegate per ...