Mainz | il difensore Maxim Leitsch si ferma per “esaurimento fisico e mentale”

TUTTO mercato WEB

... è l'unica certezza: in un'area e nell'altra, dove ha segnato più gol di Abraham:a chi ...30 Lipsia - VfL Bochum 4 - 0 15:30 Friburgo -05 2 - 1 15:30 Colonia - Borussia D. 3 - 2 15:30 ...... mentre invece sono già tornati in campo Marco Richter (anche lui dell'Hertha), e ildell'Union Berlin Timo Baumgartl: il primo ha giocato nello scorso turno ae ha sostituito - ... Bundesliga, giocatore del Mainz indisponibile a tempo indeterminato per esaurimento 17:45 - La diretta testuale delle partite delle ore 15:30 di sabato 1° ottobre valevoli per l'8ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga.Ritorna la Bundesliga con Friburgo-Mainz, valido per l'ottava giornata: info partita, probabili formazioni, pronostici e cosa scommettere ...