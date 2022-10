Insigne racconta il suo dramma | La nostra bimba resterà nei nostri cuori

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Da Toronto , Lorenzoè intervenuto in una conferenza in cui ha parlato della stagione in Mls con la compagine canadese e dei problemi personali che ha affrontato nelle ultime settimane: " E' ...

Da Toronto , Lorenzoè intervenuto in una conferenza in cui ha parlato della stagione in Mls con la compagine canadese e dei problemi personali che ha affrontato nelle ultime settimane: " E' stata una stagione di ...... Fabian,. Tutti sostituiti da gente poco conosciuta come, oltre al georgiano, Giacomo Raspadori e Kim. Intanto c'è stata la contestazione, che purtroppo il quotidiano tedesco, ... Insigne racconta per la prima volta il suo dramma familiare: Ho grande difficoltà a spiegare L'ex capitano del Napoli rompe il silenzio dopo le ultime settimane caratterizzate da problematiche famigliari: "In pochi sanno cos'è accaduto, faccio chiarezza io" ...Lorenzo Insigne ha parlato per la prima volta del dramma familiare vissuto nell’ultimo periodo. Un momento molto delicato per l’ex capitano del Napoli: sua moglie ha perso il bambino che portava in gr ...