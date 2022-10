Icardi contro Wanda Nara | “Ormai è diventata lo zimbello del mondo intero”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Mauro, neo attaccante del Galatasaray, è tornato a parlare della suaex moglie. Lo ha fatto tramite una diretta Instagram nella quale non si è certo risparmiato. Durissime le dichiarazione dell’attaccante argentino: “La conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma ora siamo arrivati ad un punto in cui è indifendibile, è lodel“. Sul loro rapportoagli sgoccioli aggiunge: “Sono stufo delle bugie,chiede la separazione da un anno e poi non lo fa mai, c’è sempre un ricatto o una minaccia“.Divorzio Nel corso di questa diretta, è intervenuto anche sui figli, cercando di tutelarli in quella che sembra essere una ...

