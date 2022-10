Gosens alza la voce | «Inter | voglio giocare di più»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Robinè arrivato con sei mesi d’anticipo per sostituire Perisic, a cui l’non è riuscita a rinnovare il contratto. Ed è fuori discussione che ci si aspettasse tutt’altro impatto. Il tedesco non gioca mai, neanche adesso che Ivan il Terribile ha raggiunto Conte al Tottenham. Inzaghi gli ha preferito prima Darmian e poi Dimarco.è finito quasi nel dimenticatoio. A un certo punto sembrava che potesse lasciare addirittura i nerazzurri nell’ultimo giorno di mercato, direzione Leverkusen. Poi non se n’è fatto nulla. La stagione, finora, è stataanonima. Chissà che il gol realizzato ieri al Camp Nou (qui il video) non possa rappresentare un punto di svolta.venuto a Mediaset, se lo augura. «di più. È sicuramente questa la mia ...

SVOLTA AL CAMP NOU - Ecco perché il gol al Camp Nou e la prestazione offerta contro il Barca possono segnare perun punto di svolta nell'avventura in nerazzurro. Una prova convincente e l'...Al 31 un colpo di testa di Frattesi per il Sassuolo sidi poco sopra la traversa, risponde l'... A disposizione: 1 Handanovic, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8, 12 Bellanova, 22 ... Inter, Gosens alza la voce dopo il gol al Barcellona: 'Non è un momento facile per me, voglio giocare di più'