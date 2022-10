(Di giovedì 13 ottobre 2022), interprete di Kurt Hummel nella celebre serie TV, ha lanciato una frecciatina nei confronti della sua ex co-star Lea, mostrandosi ben poco interessato verso il suo ruolo in. Ospite al The Michelle Collins Show, l'attore diha lanciato una frecciatina nei confronti della collega Lea. L'attrice è adesso impegnata con il revival del musicala Broadway, ma il suo ex collega non è minimamente interessata a guardarla a teatro. "Oh, no, vai a? La mia giornata è diventata così piena" ha dichiaratoin ...

Movieplayer

Ospite al The Michelle Collins Show, l'attore diColfer ha lanciato una frecciatina nei confronti della collega Lea Michele . L'attrice è adesso impegnata con il revival del musical Funny Girl a Broadway, ma il suo ex collega non è ...Darren Criss: "Una grande serie, ma io e Blaine siamo diversi" Lo show creato da raccontava ... Nel cast c'erano anche Matthew Morrison, Jane Lynch, Jayma Mays, Dianna Agron,Colfer, ... Glee, Chris Colfer non andrà a vedere Lea Michele in Funny Girl: "Posso benissimo innervosirmi a casa" Una docuserie in tre parti, prossimamente su Discovery+, .per raccontare le luci e le ombre di Glee, la serie Fox in onda dal 2009 al 2015.Chris Colfer isn’t going out of his way to catch former Glee castmate Lea Michele’s appearance in Broadway’s Funny Girl. Speaking on Tuesday’s The Michelle Collins Show ...