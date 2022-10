Francesco Chiofalo su Antonella Foredelisi | “è ancora innamorata di me”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)pensa cheFiordelisi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, siadi lui. Lo svela tra le pagine di Nuovo, dopo aver espresso il suo parere suFiordelisi e Edoardo Donnamaria in queste ore, tra le pagine di Nuovo dichiara che la vippona èdi lui, anche se è stata lei a lasciarlo. A farglielo pensare anche il fatto chedopo la loro storia non si sia più fidanzata. Ecco le sue parole: “Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti. – ha svelatoa Nuovo – In più, hail mio ...

Isa e Chia

, "Antonella Fiordelisi mi ama ancora"/ La confessione choc... Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip 2022 Rischia Charlie Gnocchi... Considerata la presenza di 5 Vipponi al ...Parliamo del suo ex,, che ha affermato che la giovane donna sarebbe ancora innamorata di lui. Antonella Fiordelisi innamorata Parla l'ex Sebbene dalla casa del GF Vip arrivino ... Antonella Fiordelisi, parla l’ex fidanzato Francesco Chiofalo Ma adesso l'attenzione si è spostata su suoi possibili flirt all'interno del loft di Cinecittà. Ma Francesco Chiofalo, ex compagno della campana, non sembra credere per niente a una sua possibile love ...Francesco Chiofalo pensa che Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, sia ancora innamorata di lui. Lo svela tra le pagine di Nuovo ...