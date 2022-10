Follie da Pnnr

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I soldi della «resilienza nazionale» vanno spesi, così decine di milioni di euro finiscono a borghi remoti e progetti bislacchi. Peccato non poterli usare per sgravare il peso dell’energia dalle spalle di tutti. I trecentoventinove abitanti di Castel del Giudice dovranno farsene una ragione. I contesissimi 20 milioni del Pnrr finiranno a Pietrabbondante. Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del paese molisano, secondo classificato nel generoso bando per riqualificare il più pregevole borgo della regione. Quel progetto rimane insuperabile: «Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra». Urge dunque valorizzare «lo straordinario patrimonio archeologico del Santuario italico di epoca sannita». Senza però dimenticare lo «sviluppo della mobilità intercomunale», destinato a migliorare la frenetica esistenza dei 620 pietrabbondantesi. Ma le singolar ...