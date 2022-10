(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Minerva Pictures presenta a Lucca Comics & Games 2022, per la prima volta in versione integrale, “”, un film targato Bizzarro Movies. La commedia horror super cult diretta da Charles Band sarà proiettata lunedì 31 ottobre alle ore 18.30 al cinema Centrale. Un gruppo di giovani studenti compra un vecchiogigante da cui fumare marijuana. Lo strano oggetto, apparentemente innocuo, ha malvagi poteri e risucchia lentamente i ragazzi in un mondo surreale, abitato da spogliarelliste assassine e terribili creature. Assurdo, grottesco, bizzarro! Il canale Bizzarro Movies è interamente gratuito e disponibile su YouTube, Rakuten, Chili, SamsungTv Plus e LG Channels. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

