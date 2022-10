Covid | in Abruzzo ancora alto il numero dei contagiati | ieri sono stati 1189 e ancora 2 decessi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'Aquila -i casi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 572569. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 70enne e un 59enne) e sale a 3685. Neldei casi positivicompresi anche 550839 dimessi/guariti (+1235 rispetto a). Gli attualmente positivi in18045 (-51 rispetto a). Di questi, 168 pazienti (+5 rispetto aricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restantiin isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore...

Gli attualmente positivi insono 17.830 ( - 465 rispetto a ieri). In particolare, 179 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) ...Si partirà dall': mare, montagna, natura, territorio, troviamo tutto. Dopo ilsiamo ripartiti alla grande, siamo collegati con 200 Paesi grazie a Discovery. Avremo 700 milioni di ...Volpe, presidente Uripa: «Ma adesso la malattia si presenta in forma più lieve e non uccide più, anche grazie alle quarte dosi somministrate» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...