Corea del Nord | sale la tensione | lanciati due missili che colpiscono un obiettivo a 2mila km di distanza

Solo quattro paesi si sono uniti alla Russia nel votare contro la risoluzione: Siria, Nicaragua,Nord e Bielorussia. Trentacinque paesi si sono astenuti, tra cui la Cina, partner strategico ...Voti favorevoli 143, contrati Russia, Bielorussia,Nord, Nicaragua e Siria. 35 le astensioni, malgrado gli sforzi diplomatici degli Usa. Tra gli astenuti Cina,India,Sud Africa,Pakistan "...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nuovo test missilistico della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato due missili strategici, missili da crociera a lungo raggio, colpendo un obiettivo ...