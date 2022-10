Clamoroso | La Russa presidente ma Di chi è la colpa Cosa succede ora

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il fondatore di Fratelli d'Italia Ignazio Laè il nuovodel Senato, eletto alla prima votazione con 116 voti, 19 in più di quelli previsti considerato che il centrodestra si è spaccato a Palazzo Madama e questo, per ora, è il dato politico del giorno. Dai banchi di Forza Italia, infatti, si è deciso di votare scheda bianca, soltanto Silvio Berlusconi ed Elisabetta Alberti Casellati, hanno espresso una preferenza. Segno che tra gli azzurri e il resto della coalizione la tensione è ancora altissima a causa della composizione del governo e del nodo Ronzulli. E che la seduta sia sta scoppiettante lo dimostra anche un video in cui il leader di Forza Italia sbatte i pugni sul banco e si lascia andare a un vaffanculo proprio mentre gli passa vicino La. Tra i due ci sarebbe stato un breve scambio di parole e poi quel ...

Vittoria per la Meloni; Forza Italia ininfluente Ore 13.38 Laeletto con 116 voti Ore 13.35il risultato di Lache sarebbe eletto senza i voti di Forza Italia Ore 13.33 Renzi ...in Senato, dove è stato eletto presidente Ignazio Lasenza i voti di Forza Italia ma con un importante apporto dall'opposizione (i sospetti cadono inevitabilmente sui renziani, ma ...Ignazio La Russa ce la fa al primo scrutinio . E’ il nuovo presidente del Senato, come ha voluto fortemente la Meloni. CLAMOROSO AL SENATO, FI AD ECCEZIONE Di BERLUSCONI E DELLA CASELLATI NON VOTA. Fo ...Clamoroso a Palazzo Madama. Ignazio La Russa viene eletto presidente del Senato nonostante una parte consistente di Forza Italia abbia deciso di non partecipare alla votazione, anche se Silvio Berlusc ...