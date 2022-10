Chivasso | 52enne uccisa con «tre colpi di arma da fuoco» il giorno del suo compleanno

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Continuano le indagini dei carabinieri di Torino per chiarire il caso di Giuseppina Arena, latrovata morta ieri, 12 ottobre, nelle campagne di, nel Torinese, ildel suo. Da un primo esame del medico legale la donna sarebbe statata da 3dida, trovati vicino al cadavere e sequestrati dai militari. Diverse persone in queste ore sono state ascoltate. La salma è stata portata all’ospedale die nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia. Ad avvisare le autorità è stato un passante che ha trovato il corpo sotto al cavalcavia della linea dell’Alta Velocità Torino-Milano. Nella tarda serata sono intervenuti i vigili delper illuminare la zona con i ...

Continuano le indagini dei carabinieri di Torino per chiarire il caso di Giuseppina Arena , latrovata morta ieri, 12 ottobre, nelle campagne di, nel Torinese, il giorno del suo compleanno. Da un primo esame del medico legale la donna sarebbe stata colpita da 3 colpi di arma da ...... mercoledì 12 ottobre , a Pratoregio, piccola frazione del comune di, in provincia di Torino. La vittima è Giuseppina Arena ,residente nel comune del torinese che proprio ieri aveva ...Giuseppina Arena è stata freddata per strada con tre colpi di arma da fuoco. Era in sella alla sua bici a Chivasso ...Giuseppina Arena, la 52enne uccisa ieri, mercoledì 12 ottobre 2022, sotto un cavalcavia ferroviario in stradale Torino in frazione Pratoregio di Chivasso, viveva da sola a diversi chilometri di distan ...