Ceretta alla figlia di 3 anni | ' Sono una cattiva madre? Non voglio abbia il monociglio'

Pioggia di critiche per Leah Garcia, mamma di una bambina di 3 anni, che ha condiviso un video su TikTok in cui mostra di fare la ceretta alle sopracciglia della figlia. Nel video, che ha suscitato varie polemiche tra gli utenti, si legge come didascalia: 'Non mi interessa! Non mi interessa!… Preferisco che mi diate della cattiva mamma piuttosto che fare andare in giro la mia bimba con un monociglio'.