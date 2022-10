Centro Servizi Investigativi con Open Dot Com al Congresso Nazionale Forense di Lecce

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilsempre più a fianco del mondo degli avvocati, dopo la partecipazione al recente convegnoannuale degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI). Roma, 13 ottobre 2022. La nota agenzia investigativaè sempre più presente nel mondo degli avvocati. Dopo essere stata sponsor del recente convegnoannuale degli Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI), l’agenzia ha partecipato dal 6 all’8 ottobre aal XXXV. Questa è stata anche l’occasione per presentare la nuova partnership con il GruppoDot Com, leader nel mercato deie ...

Corriere dell'Economia

Affrontare le questioni centrali del nostro presente e le sfide per il futuro mettendo alil pensiero e il contributo femminile: "Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio" è il titolo ...e...Affrontare le questioni centrali del nostro presente e le sfide per il futuro mettendo alil pensiero e il contributo femminile: "Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio" è il titolo ...e... Centro Servizi Investigativi sempre più a fianco degli avvocati con Open Dot Com al Congresso Nazionale Forense a Lecce