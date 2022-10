Camere | Meloni | tutto procede bene | faremo velocemente

RaiNews

Governo, intesa per presidenti delle. Salvini: 'Tra 15 giorni giuriamo, io Viminale Ho fatto bene' Il Senato è convocato alle 10:30 . Per l'elezione del Presidente sarà necessaria la ...Lo ha detto la leader di FdI Giorgia, arrivando negli uffici del Gruppo a Montecitorio, rispondendo ai giornalisti che le domandavano delle presidenze delle. . 13 ottobre 2022 Comincia la XIX legislatura, al via il nuovo Parlamento. Il voto per i presidenti di Camera e Senato - Camera, Rosato conferma: tre scrutini nella giornata odierna - Camera, Rosato conferma: tre scrutini nella giornata odierna