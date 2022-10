Belen Rodriguez | la risposta dopo le presunte ‘frecciatine’ | “è riferito a una persona in particolare”

(Di giovedì 13 ottobre 2022), nelle scorse ore aveva condiviso tra le stories del suo account Instagram un lungo messaggio, che a tanti è parso proprioa unain. Oggi è tornata sull’argomento per chiarire: ecco la verità sul suo sfogole. Scopriamo cosa ha raccontato la modella e conduttrice di Tu si que vales.-Altranotizia.it-(Fonte:Google)si è lasciata andare con il pubblico scrivendo delle parole particolari. Tra le righe sono stati in tanti a cogliere un riferimento diretto ad Antonino Spinalbese, che di recente ha parlato della loro love story al Gf Vip. Scopriamo qual è la verità., la verità ...

Stefano De Martino ha confessato un retroscena sulla sua vita familiare insieme a. Stefano De Martino ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con, con cui sembra aver ritrovato la sua vecchia intesa. Stefano De Martino e: la routine ...Una donna moldava, di nome Tatiana Sova sostiene di essere la madre biologica di Luna Marì , la figlia dinata dalla relazione con Antonino Spinalbese . Ma come è possibile In un ...Intervistati dalle Iene, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono tirati indietro e hanno raccontato molti particolari intimi della loro vita di coppia, anche sotto le lenzuola. Ecco il ritratto ...Stefano De Martino ha confessato un retroscena sulla sua vita familiare insieme a Belen Rodriguez. Stefano De Martino ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Belen Rodriguez, con cui sembra ...