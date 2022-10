Atalanta | senti Ciccio Graziani | 'Fossi la Juve chiamerei subito Gasperini! Champions sicura | scudetto'

Calciomercato.com

Commenta per primo L'ex attaccante Campione del Mondo con l'Italia nel 1982 Francesco 'Ciccio' Graziani, intervistato dal Corriere della Sera Bergamo , esalta mister Gasperini e la sua: 'Che arrivi tra le prime sette in classifica a inizio giugno non ho alcun dubbio, almeno per quanto ha dimostrato finora. Per la lotta scudetto invece ho più di una perplessità, alla lunga ...QuandoMaurizio Sarri dire cose così: "Prima di smettere, il mio sogno è giocare una partita della ...00 Lazio PreMatch Udinese Domenica 23 Ottobre 2022 - 18:00PreMatch Lazio Domenica 30 ... Atalanta, senti Montella: 'Darà fastidio a tutti...' | Serie A Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Quanto successo durante il match di Serie A di questo pomeriggio tra Udinese e Atalanta non è passato inosservato Ha davvero pochi precedenti quanto avvenuto quest’oggi nel campionato italiano in occa ...