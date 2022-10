Andrea Damante parla dei tradimenti fatti a Giulia e svela un suo segreto privatissimo

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Delle sue cornaDe Lellis hato sui social, in tv e anche in un libro diventato popolarissimo. Poco o nulla è uscito in questi anni dalla bocca di. Ieri sera però Pio e Amedeo a Emigratis sono riusciti a farsi dire qualcosa dal dj. L’ex tronista ha spiegato di essere stato beccato dalla sua ex perché aveva lasciato WhatsApp aperto sul suo computer. Il bel veronese però ha dichiarato di aver tradito la De Lellis ‘solo’ due volte, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere anche tre.: “Sono stato con quattro donne insieme”. “Conmi sono fidanzato a Uomini e Donne sì. Se mi facevo le sue amiche? Oddio no, le amiche no. Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi ...