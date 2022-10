Vip | falso flirt Wanda Nara | Corona non molla ' Icardi venga in aula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il calciatore Ivan Perisic dovrà comparire in tribunale a Milano per testimoniane nel processo contro Fabrizio, accusato di diffamazione per aver pubblicato online, nel febbraio 2019, un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Mauroe la mogliea causa del presunto tradimento della showgirl argentina con l'allora compagno di squadra Marcelo Brozovic. Il giudice della quarta sezione penale Elisabetta Canevini ha disposto per il giocatore croato l'accompagnamento coatto per l'udienza del 25 gennaio, mentre se l'attaccante argentino non dovesse essere in'scatterebbe' la remissione di querela e dunque non sarebbe più parte civile nel processo. Una presa di posizione netta dopo che, più volte, entrambi sono stati 'convocati' come ...